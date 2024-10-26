戰禍通膨逼俄升息8碼利率飆至21％ 20多年最高

俄羅斯央行週五（25日）將關鍵利率上調200個基點（8碼）至21%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯央行週五（25日）將關鍵利率上調200個基點（8碼）至21%，理由是消費者物價漲幅遠高於預測，並警告中期通膨風險持續較高。在通膨飆升的情況下，借貸成本升至2003年以來的最高水平。

根據路透報導，此舉超出分析師預期的100個基點升息，並使該機構的基準利率達到2003年2月以來的最高水平，9月關鍵利率已調高100個基點至19%。

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週五，央行指出，9月季節性調整的年度通膨率平均達到9.8%，高於8月的7.5%。目前預計到2024年底，該數字將在8.0-8.5% 的範圍內，並且「大大高於」7月預測的近6.5-7.0%。

由於俄政府在烏克蘭攻勢中的支出大幅增加，引發整個經濟領域的勞動力短缺，通貨膨脹率飆升。9月物價年增8.6%，是官方4.0%目標的兩倍多。

央行在聲明中表示：從中期來看，通膨風險的天平仍顯著傾向上行。主要風險與通膨預期、俄羅斯經濟偏離平衡成長道路，以及外貿狀況惡化有關。

俄羅斯經濟一直受到主要石油出口產品價格低迷，以及莫斯科入侵烏克蘭後西方制裁的限制，導致盧布貶值。

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