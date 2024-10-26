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中國狂嗑越南龍蝦 前9月進口激增32倍

2024/10/26 08:24

越南龍蝦對中出口激增。（圖取自中國社交平台）越南龍蝦對中出口激增。（圖取自中國社交平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於價格下跌和中越貿易深化，今年前9月越南對中龍蝦出口年增逾32倍，達2億美元（約台幣64億）。

南華早報報導，儘管中國消費低迷，但低廉的價格和中越雙邊貿易強化，滿足中國饕客對龍蝦的需求。根據中國海關總署統計，今年9月，中國從越南進口龍蝦季增133.9%，年增2336%，前9月從越南進口的龍蝦總額則達2.0587億美元，比去年同期增長3285%，佔越南總出口量的37%。

北京人民大學金融學教授趙錫軍表示，由於中國國內水產養殖無法生產足夠的龍蝦來滿足需求，而且越南產品更便宜，中國從東南亞鄰國的進口是彌補短缺最簡單的方法。分析師亦稱，越南的運輸成本低於澳洲和加拿大等國。

此前，因疫情封鎖關係，越南龍蝦在中國的市佔率顯著下滑，從2022年的38.83%降到去年的1.7%。隨著中國放寬海鮮進口規定，加上區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），促進越南對中龍蝦出口擴大。

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