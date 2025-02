巨大機械舉辦星光路跑活動,員工踴躍參與。(巨大提供)

〔記者歐素美/台中報導〕GIANT JUST For You !巨大機械第四屆星光路跑,今天傍晚熱鬧登場,總經理王火明表示,星光路跑活動是巨大機械年度指標性活動,盼透過路跑,鼓勵員工鞏固健康、保持活力、神采奕奕。

今天傍晚五點二十分,巨大機械第四屆星光路跑活動在活力四射的音樂中揭開序幕,在總經理王火明主持下,市議員施志昌、李文傑、楊啟邦皆出席共襄盛舉,並吸引大甲區龍泉里民及巨大員工一千餘人參與。

參與人員穿著巨大福委會提供的粉紫色透氣紀念衫,戴上LED發光手環,顯得朝氣蓬勃。現場並有精彩的摸彩活動,幸運兒抽中十張電影票,將現場氣氛帶到最高點。

星光路跑活動,從巨大大甲廠至松柏港,往返七公里,一路上邊跑,一邊欣賞沿途美景,沐浴在美麗動人的夕陽及夜景下,彼此加油聲不斷。

巨大機械生產知名的捷安特自行車,成為首屈一指的台灣品牌,也不忘透過各種活動的舉辦,提醒員工注意健康。

