房貸、建築貸款餘額續創新高 央行：房市熱度不如上半年

中央銀行公布9月房貸、建築貸款餘額同步創新高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布9月房貸、建築貸款餘額同步再創新猷外，房貸餘額年增率11.26%，為2006年4月以來新高，央行官員表示，主要是房價仍高，加上9月整批分戶貸款多、先前卡關的房貸加速撥款所致，若從房市交易量來看，已連續2個月下滑，顯示近期房市已有降溫跡象。

根據央行統計，9月房貸餘額來到10兆8599.98億元，續創史上新高，年增11.26%，更寫下18年以來新高。

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央行官員表示，近期房市無論「量」或「價」，都不如上半年熱絡。以內政部公布的六都買賣移轉棟數來看，8月以來已連續兩個月下滑；信義房屋公布的中古屋房價指數，大台北地區的房價漲幅也有趨緩現象，只是房價仍高。

另外，因交屋潮，銀行9月整批分戶較多，而整批分戶貸款經銀行審查程序，通常會晚2-3個月撥款，加上部分銀行因房貸滿水位，先前堆積的案件在9月加速撥款，9月台銀等5大銀行新承作房貸量意外較8月增加，再度突破千億元大關，反映在房貸餘額上自然續創新高。

央行官員也說，央行從8月起找國銀喝咖啡祭出總量管制，到9月央行升準1碼搭配第七波房市信用管制措施，希望「冷卻」房市，但房市不像股市，對政策反應立即，需要時間慢慢發酵。

9月建築貸款餘額3兆4915.06億元，同樣也創歷史新高，年增率5.67%，已經連續4個月上揚。是否意味建商也蠢蠢欲動？

官員表示，建築貸款年增率上揚與基期有關，去年基期相對偏低，若從月與月的變動數來看，8月較7月增加664億元，9月較8月增加319億元，其實9月建築貸款金額較8月縮減了一半以上，且若時間拉長至2-3年來看，建築貸款的增速從趨勢而言還是往下，顯示建商對房市態度仍是審慎保守。

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