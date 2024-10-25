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外資回頭帶動股匯雙揚 新台幣收32.071元、升1.4分

2024/10/25 17:56

外資回頭帶動股匯雙揚，新台幣走升。（記者陳梅英攝）外資回頭帶動股匯雙揚，新台幣走升。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日在外資回頭下，大漲逾百點，外資買股後熱錢匯入也帶動新台幣兌美元匯率走揚，盤中最高升抵32.045元，最後收在32.071元、升值1.4分，匯價連2紅，成交量略微擴大至12.355億美元，整體匯市仍偏向觀望。

本週美元大漲，幾乎所有亞幣全軍覆沒，日圓貶勢最重，韓元、人民幣也都走跌，新台幣匯價逆勢升值1.2分或0.04%，在亞幣中表現最為抗貶，週線連2紅。

台股今天則是大漲155.93點，收在23348.45點，三大法人合計買超180.11億元。其中，外資買超179.15億元。

外匯交易員指出，本週台幣表現較其他亞幣強勁，一方面除了台股表現不錯、外資持續加碼外，月底將至部分出口商陸續有拋匯需求也對台幣帶來支撐，不過因美國總統大選逼近，整體市場觀望氣氛濃厚，預期台幣短線不脫31.8元至32.2元區間。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日下跌0.11%，日圓在日央總裁植田和男於IMF會議上暗示會持續升息下，於昨日出現觸底反彈走勢，今日在美元轉弱下，續揚0.12%，但韓元則重貶0.77%、人民幣也下跌0.14%、台幣小升0.04%、新幣小漲0.02%，亞幣升貶不一。

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