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台積電釋出2025年代工報價 2奈米漲至3萬美元

2024/10/25 18:02

台積電根據客戶、產品與產能規模不同，調高5奈米、4奈米和3奈米製程的代工報價。（彭博）台積電根據客戶、產品與產能規模不同，調高5奈米、4奈米和3奈米製程的代工報價。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕據業界人士稱，台積電已向多家客戶釋出2025年代工報價，先進製程報價漲幅較先前預期高，其中，2奈米報價登上3萬美元。

投資媒體Investing報導，台積電根據客戶、產品與產能規模不同，5奈米、4奈米和3奈米製程的代工報價漲幅，高於先前所預估的約4%，最高達10%。

先前科技媒體Tom's Hardware報導，外傳台積電2奈米晶圓每片可能突破3萬美元大關，高於早先預估的2.5萬美元，也遠高於3奈米晶圓約1萬8500美元。

今年以來，台積電7奈米以下製程的代工報價已較去年上漲3~6%。

台積電最新財報顯示，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的69%，其中3奈米出貨量佔晶圓總收入的20%，5奈米佔32%，7奈米佔17%。

分析師指出，台積電之所以繼續漲價，是因為成本上升。海外廠營運成本及2奈米部署成本較高。

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