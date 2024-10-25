台積電帶旺台股 韓媒嘆三星遇逆風、外資過門不入

台積電及三星電子營運績效大不同。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，隨著三星電子營運遭遇逆風，外資避開韓國股市越演越烈，近一個月外資賣超韓股2.61兆韓元（約台幣600億）。反觀台股，在台積電（2330）業績報喜下，外資持續流入，近一個買超台股達2.01兆韓元（約台幣462億）。

《HankYung》報導，儘管韓國及台灣都遇到半導體寒冬論及外資流入中國股市等負面因素影響，但台積電第三季財報平息了市場擔憂，吸引外資加碼，從上個月到10月24日，台積電的外資持股比從73.59%略升至73.86%。

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報導指出，受惠於台積電營運前景看佳，外資在近一個月（9月26日至10月23日）買超台股14.5億美元，相當於2.0139兆韓元。

同期，外資則賣出韓股2.6159兆韓元，其中三星慘遭外資無情砍殺，自9月初以來，外資連續33個營業日賣超三星，賣超高達12.3954兆韓元（約台幣2850億），外資持股比從56.2%降至52.93%。外資拋售三星主要是該公司第三季營業利潤低於市場預期，並向股東發出罕見的道歉訊息。

報導稱，三星股價連續8個交易日徘徊在5萬韓元附近，25日收在5萬5900韓元，下跌1.24%。資產管理公司負責人表示，儘管三星短線跌幅不小，有人擔心若未能止跌，跌勢恐會持續一段時間。

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