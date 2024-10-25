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老AI回來了！土洋欽點這檔 外資敲逾2萬張衝上榜首

2024/10/25 16:38

老AI回來了！土洋欽點緯創，外資敲逾2萬張衝上榜首（資料照）老AI回來了！土洋欽點緯創，外資敲逾2萬張衝上榜首（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉受惠於財報與展望優於預期，週四股價飆漲約22%，創11年來最大單日漲幅，緯創跟著吃香喝辣，週五（25日）在三大法人同步站在買方，大買2.35萬張，尤其是外資狂敲2.11萬張，居買超王，在法人追價下，股價開高走高，盤中觸及116元，創4個月高點，終場大漲5.02%，收115元，成交量8.36萬張。

緯創受惠於品牌客戶戴爾（Dell）可望持續接獲特斯拉（Tesla）AI伺服器大單，市場預期H100伺服器基板業務將如虎添翼，今股價搭上特斯拉大漲順風車，股價開高大漲，終場漲逾半根。

至於週五外資買超前10大個股，依序為緯創（3231）2萬1165張、長榮航（2618）2萬730張、華航（2610）1萬8413張、鴻海（2317）1萬4619張、新光金（2888）1萬4133張、仁寶（2324）7041張、京元電子（2449）6190張、鴻準（2354）5859張、台積電（2330）5544張、中石化（1314）4716張。

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