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高職畢業直升國立科大！勤益科大、友達與光復高中合作培育人才

2024/10/25 16:36

高職畢業就直升國立科大！勤益科大、友達光電與新竹市光復高中合作，透過說明與實習計畫，培育電機技職人才，也讓高職學生能兼顧升學與就業。（記者洪美秀攝）高職畢業就直升國立科大！勤益科大、友達光電與新竹市光復高中合作，透過說明與實習計畫，培育電機技職人才，也讓高職學生能兼顧升學與就業。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕高職畢業就直升國立科大！國立勤益科技大學與友達光電和新竹市光復高中電機電子群科合作，只要獲甄選並參與6週工廠實習，就能直升勤益科大，還能在友達光電就業，達到畢業即就業的職涯規畫。友達光電昨到學校說明，已有20多名學生和家長有興趣，認為可提早進入職場，提前做人生職涯規畫。

光復高中表示，學校與勤益科大電機系和友達光電到學校說明1+4（技高+四技）實習式產學攜手計畫專班，鎖定高三學生，透過科大與廠商聯合甄選優秀學生後，在三年級下學期期末考後，到友達光電進行6週實習並考核通過後，學生就可直升國立勤益科技大學電機系就讀及獲友達光電任用。

學生完成友達光電6週實習後可銜接勤益科大就讀，6週實習期間可獲符合基本薪資的法定實習津貼與教育部每月5千元獎助。未來4年就讀國立科大期間，還會以正職員工任用並進行設備技師的專業訓練，友達會依學生的工作表現逐年評估調整薪資待遇，除培育專業設備技師人才，更提供學生升學與就業雙重保障。

光復高中表示，學校今年電機電子群科應屆畢業生中有47位學生具乙級國家技術士證照，是多家科大與廠商爭取的對象。今年電機科與電子科應屆畢業生，已有13名學生透過光復高中-勤益科大-友達光電產攜2.0專班管道，進入勤益科大電機系就讀及友達光電工作，兼具就學與就業功能，學生都很感興趣。

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