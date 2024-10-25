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華邦電皮皮剉！投信大砍近6000張居榜首 股價續探底

2024/10/25 16:18

投信大砍近6000張華邦電，股價續探底（資料照）投信大砍近6000張華邦電，股價續探底（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華邦電營運高峰已過，第4季轉淡，FactSet最新預測，下修2024年每股盈餘至0.88元，法人殺出，週五（25日）投信更是一口氣大砍近6000張，居榜首，股價開小高收低，終場跌0.75%，收19.8元，成交量3.01萬張。

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華邦電（2344-TW）做出2024年EPS預估：中位數由0.89元下修至0.88元，其中最高估值1.24元，最低估值0.6元，預估目標價為25元。

華邦電在營運進入淡季，法人先進調節，繼昨三大法人賣出9374張，股價已跌破20元關卡，失守所有均線，今日在投信更大動作砍出，一口氣倒貨近6000張，股價進一步殺低，終場收19.8元，跌0.75%。

投信賣超前10大個股，依序為華邦電（2344）5918張、京元電子（2449）5310張、聯電（2303）3686張、永豐金（2890）2675張、華通（2313）2356張、東元（1504）2269張、統一證（2855）1364張、華南金（2880）1300張、京城銀（2809）993張、大亞（1609）959張。

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