智崴與講談社、三精科技 進軍全球樂園市場

智崴董事長歐陽志宏（左）與講談社董事古川公平（右）多年合作，已推出5檔合作授權作品，其中以《進擊的巨人》IP最受歡迎。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴（5263）自2013年與日本最大出版機構之一講談社合作以來，已推出5檔合作授權作品，其中以《進擊的巨人》IP最受歡迎，董事長歐陽志宏指出，公司與講談社、三精科技進軍全球樂園市場，看好全球遊樂園市場復甦，可望自2025年開始反映在營收。

歐陽志宏表示，《進擊的巨人4：開戰宣言》今年8月在台灣上映後獲得熱烈好評，最便宜的套票（1880元）已超越東京迪士尼門票（約1300元），他也估計，依據《進擊的巨人4：開戰宣言》在台灣與日本反應熱烈程度來看，這檔影片未來全球票房收入可達千萬美元。

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歐陽志宏坦言，過去花5年的時間溝通，才取得講談社的合作，因為智崴的硬體設備要有這樣強而有力的IP才會有靈魂，《進擊的巨人4：開戰宣言》在台灣賣的門票比東京迪士尼還貴，但常常客滿，還有香港、日本粉絲特別飛來看，同時，智崴於紐約時代廣場飛行劇院RiseNY舉辦《進擊的巨人4：開戰宣言》VIP獨家首映活動時，客戶反應也很踴躍，希望智崴在那裏設飛行劇院。

講談社董事古川公平也指出，講談社手中擁有數十萬IP，目前授權給智崴的影片包括《進擊的巨人 奪還之戰》、《進擊的巨人 崩落之塔》、《進擊的巨人 野獸巨人之戰》、《進擊的巨人 宣戰宣言》及《攻殼機動隊 Ghost Chaser》，已授權的IP還有《新世紀福音戰士》；他也表示，講談社手中還有包括阿基拉，美少女戰士、頭文字D等知名IP，會陸續規畫適合智崴飛行劇院的產品。

歐陽志宏則說，智崴不僅銷售硬體設備，同時也積極拓展影片授權機會，今年4月所推出的首部曲《源起·非洲》，已成功授權至美國、澳洲和中國；此外《進擊的巨人4：開戰宣言》已成功授權日本富士急樂園，包括北美、中東、歐洲地區的授權也都在接洽中。

他也說，亞洲最重要的市場就是日本與中國，智崴與講談社、三精科技合作有共同文化，合作開發全球遊樂園市場，設備安全強度、精緻度都是最高，全球觀光旅遊、樂園市場急遽升溫，不僅是主題樂園，智威其他設備的詢問度也都相當高，預計2025年可開始反映在營收表現。

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