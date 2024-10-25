國發基金放寬地方創生融資

國發基金放寬「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」多項內容，希望幫助地方創生業者翻轉逆境，共同貢獻家鄉開創未來。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕近來颱風、豪雨及交通中斷等因素，對地方創生業者生計造成的重大衝擊，為協助資金取得困難的業者走出經濟低谷，國發基金放寬「國發基金協助地方創生事業振興融資方案」多項內容，希望幫助地方創生業者翻轉逆境，共同貢獻家鄉開創未來。

2024年8月起，國發基金透過「放寬方案適用對象」、「利息補貼」、「10成信用保證」及「信保手續費政府出」等4大措施，協助地方創生事業取得營運發展或受天災影響復甦所需的資金。

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總融資額度達新台幣10億元，每案貸款上限最高可達500萬元；放寬貸款利息補貼期限，由1年延至3年，前2年利息補貼最高達2.22%，第3年利息補貼50%，地方創生事業在2025年6月30日前皆可申請，提供更大的支援與彈性。

此外，國發基金除地方創生事業振興融資方案外，創業天使投資方案及其他各項投資方案也將加強協助業者申請，期望地方創生事業盡快復甦，共同貢獻家鄉與未來。

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