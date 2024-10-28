被動元件廠華新科（2492）日前部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，媒體報導，駭客組織宣稱握有華新科150GB機密資料，華新科若不交付贖金，將在10月31日公開資訊。

（圖取自官網）

1.台股週五（25日）在等電子股開盤上漲帶動下，指數開盤漲62.55點，以2萬3255.07點開出，在電金傳齊彈下，指數開高走高，盤中漲196點，指數來到2萬3388點。不過，矽智財、矽光子、資訊服務、食品等類股走跌拖累，終場指數漲155.93點，收2萬3348.45點。

2.最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為2185.33點，上漲123.18點，週漲幅5.97%。4大主要航線全數走揚，其中以遠東到歐洲線漲幅最高，達14.15%，而遠東到美東線每FEU（40呎櫃）則站回5000美元，另外，東南亞線漲幅也有10.47%。

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3.路透26日報導，兩名知情人士透露，在華為的人工智慧（AI）處理器上發現台積電生產的晶片後，台積電已暫停向中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）出貨。他們說，算能向台積電下單的晶片與在華為昇騰（Ascend）910B上發現的晶片相符。

4.被動元件廠華新科（2492）日前部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，媒體報導，駭客組織宣稱握有華新科150GB機密資料，華新科若不交付贖金，將在10月31日公開資訊。華新科表示，將向調查局報案。華新科指出，所有資料均有備份，營運不受影響，並將向調查局報案。

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