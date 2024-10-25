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宏達電攜手文策院參展「2024台灣文化科技大會」

2024/10/25 16:00

宏達電攜手文策院參展「2024 TTXC台灣文化科技大會INNOVATIONS」。（宏達電提供）宏達電攜手文策院參展「2024 TTXC台灣文化科技大會INNOVATIONS」。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電 HTC（2498）旗下開放式虛擬世界VIVERSE與文化內容策進院（文策院）攜手，在「2024 TTXC台灣文化科技大會INNOVATIONS」中，展示VIVERSE Create打造的多人互動虛擬空間，並推動創作者加入VIVERSE Create平台進行專業內容創作，共同促進XR技術應用與創意實現。

此外，HTC日前亦與中華民國對外貿易發展協會及文化路徑公司跨界合作，透過VIVERSE技術為在德國柏林舉辦的歐洲台灣形象展中，創建了「BizWinner 5G XR商展大贏家」展示空間，展示涵蓋電子、電腦周邊、能源、材料、消費性產品、工具機、汽機車配件、醫療及通訊設備等九大產業、超過100家中小企業產品藉此平台得以最佳形式登場亮相。

宏達電指出，文策院首次在TTXC INNOVATIONS推出「以大帶小」的創新模式，透過與HTC VIVERSE等創新科技大廠的合作，加速內容應用的科技轉型，為創作者打造一個健全且具活力的創作者生態，讓創作者能夠更輕鬆地進入XR領域，同時也為虛擬創作開創更寬廣的可能性。

宏達電說，VIVERSE Create是一款No-Code無需安裝套件的創作平台，創作者可輕鬆運用該平台建立多人互動式虛擬空間，並可隨時與同事、朋友或家人分享，只需透過一個簡單、安全、便於瀏覽的連結即可實現。無論是藝術、娛樂及商業領域，抑或是舉辦各式虛擬聚會、多人互動活動，VIVERSE Create皆能實現創作者的想像力，並且適用於多種裝置，提供流暢且沉浸式的體驗。

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