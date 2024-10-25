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現代汽車第5代大改款SANTA FE 休旅車登台 今年配額已賣光

2024/10/25 15:44

三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車第5代大改款SANTA FE休旅車今天正式登台。（記者楊雅民攝）三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車第5代大改款SANTA FE休旅車今天正式登台。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車，第5代大改款SANTA FE休旅車今天正式登台，入手價172.9萬元起，預接單已達200輛。

全新SANTA FE共導入5個等級，車價分別為：GLTH-A 172.9萬元、GLTH-B 187.9萬元、GLTH-B Premium 192.9萬元、GLTH-C 197.9萬元、GLTH-C Premium 202.9萬元。

南陽執行副總詹醒昇表示，今年200輛的配額預接單已搶光，多數訂單是選購頂級車款，預估明年銷量可達1200~1500輛。

大改款的SANTA FE車長達4830mm，全車系引進先進的 CVVD 連續可變汽門技術，搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，具備高達 218ps 的強勁動力。外觀設計採用 HYUNDAI 家族獨特的 H 型設計元素，配合大面積的水箱護罩，彰顯出車輛的寬闊質感；車側的簡約方正設計襯托出充滿肌肉感的車身曲線，並搭配 20 吋低風阻五幅式鋁圈、大面積三角窗及橋式車頂行李架，重新定義了豪華休旅的簡約形象。

內裝方面，SANTA FE 配備雙 12.3 吋數位儀表、電動調整方向盤、6.6 吋觸控式空調面板、SBW 電子線傳排檔及 Easy System 數位座艙等最新科技娛樂系統。同時搭載 Platform 3.0 第3代底盤平台，強化車體剛性，並採用引擎式及車身多重框架結構，有效提高碰撞安全性，全車標配 10 具安全氣囊，並配備高達 20 項的 HYUNDAI SmartSense 主被動安全科技。

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