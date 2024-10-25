現代汽車第5代大改款SANTA FE 休旅車登台 今年配額已賣光

三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車第5代大改款SANTA FE休旅車今天正式登台。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）旗下南陽實業代理的現代（HYUNDAI）汽車，第5代大改款SANTA FE休旅車今天正式登台，入手價172.9萬元起，預接單已達200輛。

全新SANTA FE共導入5個等級，車價分別為：GLTH-A 172.9萬元、GLTH-B 187.9萬元、GLTH-B Premium 192.9萬元、GLTH-C 197.9萬元、GLTH-C Premium 202.9萬元。

請繼續往下閱讀...

南陽執行副總詹醒昇表示，今年200輛的配額預接單已搶光，多數訂單是選購頂級車款，預估明年銷量可達1200~1500輛。

大改款的SANTA FE車長達4830mm，全車系引進先進的 CVVD 連續可變汽門技術，搭載 1.6 Turbo Hybrid 渦輪油電引擎，具備高達 218ps 的強勁動力。外觀設計採用 HYUNDAI 家族獨特的 H 型設計元素，配合大面積的水箱護罩，彰顯出車輛的寬闊質感；車側的簡約方正設計襯托出充滿肌肉感的車身曲線，並搭配 20 吋低風阻五幅式鋁圈、大面積三角窗及橋式車頂行李架，重新定義了豪華休旅的簡約形象。

內裝方面，SANTA FE 配備雙 12.3 吋數位儀表、電動調整方向盤、6.6 吋觸控式空調面板、SBW 電子線傳排檔及 Easy System 數位座艙等最新科技娛樂系統。同時搭載 Platform 3.0 第3代底盤平台，強化車體剛性，並採用引擎式及車身多重框架結構，有效提高碰撞安全性，全車標配 10 具安全氣囊，並配備高達 20 項的 HYUNDAI SmartSense 主被動安全科技。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法