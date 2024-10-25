運價終止連8跌 歐洲線漲幅達14.15％

運價終止連8跌，SCFI本周為2185.33點，周上漲123.18點，漲幅5.97%。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為2185.33點，上漲123.18點，週漲幅5.97%。四大主要航線全數走揚，其中以遠東到歐洲線漲幅最高，達14.15%，而遠東到美東線每FEU（40呎櫃）則站回5000美元，另外，東南亞線漲幅也有10.47%。

市場人士指出，美東3天罷工，對船班回航日期造成影響，在船舶停班、供給減少，激勵運價上漲。

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根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2226美元，較前一期上漲276美元，週漲幅14.15%；遠東到地中海運價每TEU達2555美元，較前一期上漲243美元，漲幅10.51%；遠東到美西每FEU達4783美元，較前一期上漲57美元，漲幅1.2%；遠東到美東每FEU達5099美元，較前一期上漲130美元，漲幅2.61%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲44美元達464美元，漲幅10.47%。

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