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9月3大測驗點再次走跌 台經院： 全球市場需求疲弱

2024/10/25 15:10

台經院發布景氣動向調查。（台經院提供）台經院發布景氣動向調查。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查，9月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，已連續2個月均呈現下滑，其中製造業測驗點更是連4月下跌，不過隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助於激勵海外需求，讓製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比轉好。

調查結果顯示，9月製造業測驗點為94.82點，月減1.73點，連續4個月下跌；服務業測驗點為91.43點，月減4.77點，連3跌；營建業測驗點為101.21點，月減6.22點，也是連3跌。

台經院指出，製造業方面，全球市場需求動能疲弱，加上受到低價進口鋼品及海外化學品產能開出影響，影響傳統產業9月出口與生產表現，使得製造業廠商對當月景氣看法轉差，不過隨著主要國家貨幣政策由緊轉鬆，有助於激勵海外需求，讓製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比轉好。

服務業方面，隨著暑假和民俗月的消費高峰已結束，使得零售業與餐旅業對當月景氣看法轉差，但受惠於休閒娛樂、體育賽事和藝文活動的密集舉辦吸引消費人潮，加上批發業者持續擴展門市，內需表現穩健，有助於零售批發業者看好未來半年景氣。

營建業方面，由於政府持續推進公共工程計畫，生技製藥業者積極建設新生產線，帶動廠辦及土木工程需求增加，加上政府延長關鍵原物料的稅負減徵措施，有助於減輕營建成本壓力，使得9月營造業景氣有所好轉。展望未來，營建成本仍高，加上未來房市前景的不確定性，不動產開發商的開工意願也較為保守，削弱房屋建築工程需求，預計營造業前景轉為持平看待。

此外，台經院分析，國內主要仲介9月房市交易量大幅衰退，顯示房貸緊縮已開始影響房市交易，加上央行祭出新打炒房措施進一步收緊市場資金，短期內房貸條件將不如以往，造成不動產業看壞當月景氣表現；短期內受限於政策調控、銀行端對於房貸資金緊縮，皆不利於未來半年房市的表現。

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