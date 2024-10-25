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金價跌破重要支撐線！專家警告：跌破「這價位」將引爆猛烈拋售潮

2024/10/25 15:52

知名機構Economies.com表示，一旦金價跌破每盎司2722美元支撐線，恐引發猛烈拋售潮。（彭博）知名機構Economies.com表示，一旦金價跌破每盎司2722美元支撐線，恐引發猛烈拋售潮。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美國與以色列擬重啟加薩停火談判，令市場風險偏好情緒升溫，黃金日內跌逾10美元，跌破小型重要支撐線，知名機構Economies.com表示，一旦金價跌破每盎司2722美元支撐線，恐引發猛烈拋售潮，金價將面臨大跌壓力。

外媒報導，黃金在各國央行購買、地緣政治、美國大選不確定性、各國財政赤字、通膨等諸多因素激勵下，黃金近期頻創新高，黃金現貨最高來到2758.54美元，週四（24日）收在2735.76美元，漲20.52美元或0.76%。

不過，週五（25日）在傳出美國和以色列計劃重啟加薩停火談判，美國官員表示，雙方談判代表將在未來幾天齊聚多哈（Doha），試圖就停火和釋放加薩人質達成協議，此消息令市場風險偏好情緒升溫，打擊金價週五走勢。

週五亞洲盤黃金交易走勢，日內跌逾10美元，並跌破小型看漲支撐線，一度下探2724.01美元，再度承受修正壓力，截至亞盤15點37分，金價報2728.32美元，跌逾7美元。

值得注意的是，Economies.com表示，假如金價跌破每盎司2722美元，這將確認金價繼續跌勢，恐引發猛烈拋售潮，讓金價進一步朝2700美元回測。

Economies.com進一步指出，若金價突破2740司，這將止住預期中的跌勢，並推動金價重回上漲軌道。

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