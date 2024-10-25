談水、電供應 卓榮泰：每天像水電工一樣

談水、電供應，卓榮泰表示，每天像水電工一樣。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院長卓榮泰今天至苗栗縣視察頭份市東興淨水廠時，除期許東興第一期沉澱池改善，水質應該更好。而鯉魚潭管線北送，希望能協助苗栗北部地區供水。而苗栗約1成3仍無自來水，應盡速了解問題並提出解決方式。他也笑說，自己每天像水電工一樣，看水電夠不夠。

卓榮泰說，要滿足政策建設水電是很重要一環。從水部分，從開源、節流、調度、備援4個方向努力。台灣要建設新的水源難度相當高，開源很難，若有好的開源計畫要共思、甚至推動。任何的節省皆比消耗幫助更大。調度則南北調度達到均衡狀態。

請繼續往下閱讀...

電也一樣，目前推動第二次能源轉型，除繼續發展綠能如風力、水力，也著手開發地熱、氫能等等。除了節能還要儲能，需要時拿出來用，更要加強電網韌性強化，台電未來4年會全力投入。

經濟部長郭智輝說，桃竹苗大矽谷計劃已獲核定，經濟部會盡最大努力確保水電供應。而苗縣目前擁有餘裕水量可因應科學園區發展。針對大矽谷計劃發展需求，經濟部會持續督導台水公司。

郭智輝提到，經濟部也會持續推動頭份、竹南地區再生水以及永和山水庫備援。有鑑於苗栗縣用水增加，經濟部也會督導台水公司加速辦理各項供水設備建置與維護。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法