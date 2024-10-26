英特爾與輝達擦身而過 19年前曾想以200億美元收購

英特爾前執行長羅歐德寧（Paul Otellini） 2005年曾想以200億美元（台幣6412億元）收購輝達，後來遭到董事會阻止。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕產業界的收購一再發生「千金難買早知道」的戲碼，美英媒體報導，英特爾前執行長羅歐德寧（Paul Otellini） 2005年曾想以200億美元（台幣6412億元）收購輝達，後來遭到董事會阻止，如今輝達的市值已超過3兆美元（台幣96兆元），想買也買不起了。

根據《紐約時報》報導，歐德寧19年前建議英特爾以「高達」200億美元收購輝達。而根據《泰晤士報》消息人士指出，甚至一些英特爾高層當時也認為輝達的設計最終可能在資料中心發揮重要角色，但董事會卻反對收購提議，這也是英特爾最昂貴的收購規劃之一。

請繼續往下閱讀...

相反地，英特爾董事會當時支持一個內部通用圖形處理器 （GPGPU）的開發稱為Larabee，該項目由現任首席執行長季辛格（Pat Gelsinger）領導。它使用Intel的x86技術，英特爾最終還是終止該項目，只不過後來又透過Xe和 Arc項目回歸圖形處理器領域。

輝達市值超過3兆美元，英特爾的Gaudi 3 AI晶片被定位為比輝達產品更便宜的替代品，但英特爾早在人工智慧方面錯過了機會。

在人工智慧方面，英特爾進行多次收購，包括2016年收購Nervana Systems和Movidius，以及2019年收購Habana Labs。但沒有一家能與輝達今天的地位相提並論。

這並不是英特爾唯一一次放棄早期進入人工智慧領域。2017年和2018年，英特爾有機會收購了OpenAI的股份，當時它還是一家小型非營利研究公司。但時任執行長鮑勃·斯旺（Bob Swan）否決這筆交易，認為人工智慧模型還遠遠未能進入廣大的市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法