關稅太傷 中國鋼鐵出口2025年將從頂點跌落

分析師預估，在反傾銷關稅影響下，中國鋼鐵出口2025年將回落。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕產業觀察人士表示，中國的鋼鐵出口很快將在今年創下8年來新高，但隨著各國祭出反制，關稅的影響很快將在2025年全面席捲中國鋼鐵產業，並拖累該產業，連帶出口從頂點跌落。

《CNBC》報導，作為全球最大的鋼鐵出口國，中國的鋼鐵產量約佔全球的55％，今年中國鋼鐵出口量大幅成長，預計將突破1億噸大關，相當於2016年的水準。

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麥格理資本（Macquarie Capital）分析師預估，中國今年鋼鐵出口量將達到1.09億噸，隨著關稅發揮作用，2025年將回落至9600萬噸。花旗集團（Citigroup）報告也做出了類似的預測，鋼鐵顧問公司Mysteel分析師任竹倩本（10）月在花旗集團的報告中指出，從明年起，由於反傾銷措施，中國鋼鐵出貨量將偏向下滑。

在中國國內供應過剩的情況下，外國市場尤其重要，因為中國經濟正努力應對長期的房地產危機和製造業活動放緩問題。9月，中國鋼材出口量年增26％，達到1020萬噸，超過了單月1000萬噸大關，上次達到這樣的數量已經是2016年6月。上週海關公佈的數據顯示，今年前9個月，中國鋼鐵出口量年增21.2％，達到8070萬噸。

在2015年創下1.12億噸的歷史高點後，中國鋼鐵出口量多年來一直下滑，直到2020年才開始改善。在國內需求不足的影響下，鋼鐵出口加速成長，不過整體來看，中國一系列令人失望的數據顯示經濟疲軟，9月整體出口成長大幅放緩。

來自中國的大量廉價鋼品也引發了貿易夥伴對於中國製造商不公平競爭的擔憂，愈來愈多的國家擴大了反傾銷措施，包括徵收高額關稅。經濟學人智庫（EIU）資深分析師李子謙（Chim Lee）表示，進口國的鋼鐵製造商一直承受龐大的壓力，特別是東南亞和中東的鋼鐵製造商。

顧問公司Kallanish Commodities主管古特雷斯（Tomas Gutierrez）表示，這類保護主義措施往往會產生短暫的影響，因為鋼鐵出口商會採取「規避」等措施，透過第3地轉運

來擺脫中國標籤。

李子謙指出，可以看到一種「打地鼠」的情況，當1個國家開始限制中國鋼鐵進口時，中企可能會將產品轉向另1個國家，直到當地市場也跟進實施新的貿易限制。

由於鋼鐵銷售獲利情況不佳，愈來愈多的中國鋼鐵製造商縮減了產量，今年前6個月，近4分之3的中國鋼鐵企業出現虧損，其中許多企業面臨破產風險。

另外，中國鋼廠今年也面臨監管機構的施壓，因為出現聲浪稱鋼廠為降低出口成本，涉及逃稅。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍在上週的會議上表明，當局已經成立調查小組，來打擊這些「非法」鋼鐵出口。

古特雷斯表示，如果北京真的啟動調查，中國的出口競爭力將大大降低，出口量可能會下降，但政府對此還沒有信心。

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