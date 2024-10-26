華爾街日報：普廷與馬斯克互動頻繁 曾開口要求「別給台灣星鏈」

外媒披露，俄羅斯總統普廷去年年底要求馬斯克不要啟動台灣上空的星鏈（Starlink）網路服務。（路透、資料照；本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》披露，身為美國太空事業的重要人物-特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），自2022年底以來一直與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）保持定期聯繫。去年年底，普廷首度開口要求馬斯克不要啟動台灣上空的星鏈（Starlink）網路服務，希望做人情給中國國家主席習近平，盼中國協助俄羅斯規避國際制裁。

報導引述多名美國、歐洲和俄羅斯的前任和現任官員，證實馬斯克和普廷互動頻繁，兩人的通話涉及個人話題，還包含商業、地緣政治，連台灣議題都出現在2人對話中。

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知情人士透露，普廷曾要求馬斯克不要啟動台灣上空的星鏈衛星網路服務，希望做人情給習近平，盼中國協助俄羅斯規避國際制裁。（路透、法新社；本報合成）

2名知情人士透露，普廷曾要求馬斯克不要啟動台灣上空的星鏈衛星網路服務，算是幫中國領導人習近平一個忙。一名了解情況的前俄羅斯情報官說，去年年底，普廷首度表達這個要求，這麼做是要幫中國一點忙，因為俄羅斯越來越仰賴中國來規避制裁、維持出口貿易。

報導稱，由於台灣政府對於網路服務供應商有限制，星鏈並未獲得在台灣提供網路服務的許可。星鏈在其服務地圖上把台灣列為「即將推出」。

報導還提及，過去一年，馬斯克和俄羅斯的利益越來越重疊。除了俄羅斯利用X散布虛假資訊，以及馬斯克直言反對向烏克蘭提供援助之外，烏克蘭官員今年早些時候表示，佔領烏東部和南部地區的俄羅斯軍隊，已開始使用星鏈衛星互聯網服務來進行安全通信和擴大無人機作戰範圍。

俄羅斯軍隊還開始大規模使用通過第三國運來的星鏈終端，這削弱了烏克蘭為數不多的戰場優勢之一。馬斯克則在X平台上表示，據他所知，沒有任何終端直接或間接出售給俄羅斯，而且這些終端在俄羅斯境內無法使用。

對此，五角大樓官員表示，美國軍方正與烏克蘭和星鏈合作解決這個問題，並稱SpaceX是這些努力中的重要合作夥伴。知情人士表示，控制星鏈在烏克蘭的使用情況很困難。星鏈在社交平台X上表示，SpaceX一旦得知有未經授權方使用其服務的說法，就會進行調查並且可以切斷訪問。

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