台中6.6萬人持有非自用住宅 六都第2僅次於這裡

何文海指台中持有非自用住宅，六都第2僅次於新北市。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕房屋稅新制啟動，今年7月起，自住房屋必須設戶籍，明年5月新制課稅，才能享最優惠稅率1.2%或1%，議員何文海今天經發業務質詢指到2023年底，全國持有非自用住宅的人數，六都最高是新北市有8萬672人，第2名就是台中市的6萬6638人，這還不包括法人持有以及共有房屋，數量相當驚人。

台中市符合自住無人設戶籍的房屋約16.6萬戶，地方稅務局今年9月底針對該設籍空戶寄出通知函在3月24日以前遷入戶籍，可繼續適用優惠稅率，何文海再問可能有多少戶設籍，稅務局長沈政安回應，還在統計中，針對還未設籍戶也會在明年1月寄出第2批通知，目前也動員各區里通知。

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針對非用住宅收取囤房稅，何文海再問沈政安，113年度非自用住宅房屋稅收近5.5億，投入都發局、社會歅及原民會相關支出，包括編列預算3600萬補助青年首次購屋優惠利自補貼，育兒津貼則有1億6700萬，原民會編列1800萬做為經濟弱勢原住民住宅租金補助，社會局做身心障礙房屋租金補貼1億3184萬，還有近2億元花到哪裡去。

沈政安回應，2021年通過囤房稅1.0，收的稅收用於青年及弱勢等支出，但2022年開始徵收，去年稅庫才收到第1次稅收，如何應用會每1年滾動檢討，未來會用社宅等用途，他強調這是大水庫的概念，囤房稅收都有用其它支出，稅務局是收稅，不是管理稅金支出用途。

台中6.6萬人持有非自用住宅。（記者蔡淑媛攝）

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