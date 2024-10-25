晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台中6.6萬人持有非自用住宅 六都第2僅次於這裡

2024/10/25 14:16

何文海指台中持有非自用住宅，六都第2僅次於新北市。（記者蔡淑媛攝）何文海指台中持有非自用住宅，六都第2僅次於新北市。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕房屋稅新制啟動，今年7月起，自住房屋必須設戶籍，明年5月新制課稅，才能享最優惠稅率1.2%或1%，議員何文海今天經發業務質詢指到2023年底，全國持有非自用住宅的人數，六都最高是新北市有8萬672人，第2名就是台中市的6萬6638人，這還不包括法人持有以及共有房屋，數量相當驚人。

台中市符合自住無人設戶籍的房屋約16.6萬戶，地方稅務局今年9月底針對該設籍空戶寄出通知函在3月24日以前遷入戶籍，可繼續適用優惠稅率，何文海再問可能有多少戶設籍，稅務局長沈政安回應，還在統計中，針對還未設籍戶也會在明年1月寄出第2批通知，目前也動員各區里通知。

針對非用住宅收取囤房稅，何文海再問沈政安，113年度非自用住宅房屋稅收近5.5億，投入都發局、社會歅及原民會相關支出，包括編列預算3600萬補助青年首次購屋優惠利自補貼，育兒津貼則有1億6700萬，原民會編列1800萬做為經濟弱勢原住民住宅租金補助，社會局做身心障礙房屋租金補貼1億3184萬，還有近2億元花到哪裡去。

沈政安回應，2021年通過囤房稅1.0，收的稅收用於青年及弱勢等支出，但2022年開始徵收，去年稅庫才收到第1次稅收，如何應用會每1年滾動檢討，未來會用社宅等用途，他強調這是大水庫的概念，囤房稅收都有用其它支出，稅務局是收稅，不是管理稅金支出用途。

台中6.6萬人持有非自用住宅。（記者蔡淑媛攝）台中6.6萬人持有非自用住宅。（記者蔡淑媛攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財