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美股大怒神將引爆！貝萊德警告：這一風險被低估

2024/10/25 13:59

貝萊德警告，市場低估了「有爭議」的大選結果風險，對美股波動的衝擊。（美聯社）貝萊德警告，市場低估了「有爭議」的大選結果風險，對美股波動的衝擊。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管圍繞美國大選的不確定性持續存在，但這並未能阻止美股今年以來頻刷新高，然隨著大選倒數，美股恐再度面臨劇盪，貝萊德警告，市場低估了「有爭議」的大選結果風險，對美股波動的衝擊，如2000年大選糾紛期間，美股遭到拋售，從選舉日到最高法院判決出爐期間，標普500指數下跌了大約5%。

外媒報導，貝萊德旗下研究部門貝萊德投資研究所（BII）的董事總經理博伊文（Jean Boivin）表示，市場低估了美國總統候選人之一，對下月大選結果提出質疑的風險。

他認為，有爭議的大選結果，將導致「用時數週且非常混亂的法律戰」，從而可能擾亂資產價格。

他進一步指出，試圖對美國大選事件進行交易是「徒勞無益的」，最值得關注的是有爭議的選舉場景，我不認為這種場景已經被定價，如果說你想為某種需做出反應的情況做好準備， 我認為這就是可能對市場不利的情況之一。

他表示，出現爭議性大選結果的可能性，並非遙不可及，多項民調顯示，在距離大選日不到2週之際，共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人賀錦麗勢均力敵。

隨著兩位總統候選人之間的爭奪進入白熱化階段，選民和投資者越來越可能不得不等到選舉日之後才能知道大選結果，尤其是在候選人選擇在關鍵的搖擺州。

最近幾天，博彩市場越來越傾向於川普獲勝，這一結果的可能性越來越大，已推動美元指數升至3個月高點，並有望創下2022年以來的最佳月度表現。據渣打銀行計算，美元近期漲幅中的約60%可歸因於川普獲勝的前景。

與此同時，美國國債殖利率上升了40多個基點，接近歷史高位，而此升在一定程度上受到川普重返白宮可能徵收高關稅的推動，因為這可能會加劇通膨壓力。

不僅博伊文為美股波動感到擔憂，摩根士丹利亦指，從歷史來乕看，大選結果推遲宣佈會引發市場短期波動，如2020年大選爭議期間，恐慌指數飆升40%，數日後，隨著獲勝者正式公佈，該指標才趨於平穩。

另Stifel首席華盛頓政策策略師Brian Gardner亦舉例說，在2000年小布希和戈爾的大選糾紛期間，由於佛羅里達州點票出現爭議，結果懸而未決，官司一直打到最高法院，由大法官們定奪，在此期間，美股遭到拋售，統計從選舉日到最高法院結判決出爐12月13日，標普500指數下跌了大約5%。

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