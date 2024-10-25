傳北京要求中國車廠保持低調 暫停在歐盟擴張

據稱中國政府正向國內汽車製造商施壓，要求車廠「保持低調」，暫停在歐盟擴張。（示意圖，路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕由於圍繞電動汽車的貿易衝突不斷升級，據稱，中國政府正向該國汽車製造商施壓，要求車廠「保持低調」，暫停在歐盟擴張，引發關注。

據《彭博》報導，不具名的消息人士透露，中國要求本土製造商暫停在歐盟尋找生產基地或簽署新協議，「在中國電動汽車關稅談判進行的期間，整體保持低調。」

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據報，中國國企東風汽車集團已遵照這項警告，暫停推進在義大利生產汽車的相關計劃。

消息人士稱，儘管東風汽車告訴義大利官員，義大利支持歐盟關稅措施，是該公司改變投資計劃的主因；但與此同時，中國政府也擔憂歐洲電動汽車轉型受挫，加上市場對中國汽車的需求不佳，可能因此出現產能過剩情況。

義大利企業暨製造部長烏索（Adolfo Urso）今年7月訪問中國時，曾與包括東風汽車在內的高層舉行會談，爭取這些車廠前往義國投資設廠。

烏索的提前布局，本應有助於義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在當月稍晚訪問中國期間，正式達成與東風汽車之間的協議。但消息人士指出，中國當局直接要求東風汽車「不要繼續進行」。

消息人士也說，中國3大汽車集團之一的重慶長安汽車也因關稅談判仍在進行中，取消了原定於本週在義大利米蘭（Milan）舉行的歐洲品牌發布會。

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