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下週汽油估降0.2元！創近16個月新低點

2024/10/25 12:46

下週國內油價估降0.2元、柴油降0.3元。（記者林菁樺攝）下週國內油價估降0.2元、柴油降0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等，國內油價有望連5降！國際油價走跌，加上中油公司啟動平穩措施吸收，預估下週國內油價汽油可望調降0.2元、柴油調降0.3元，創近16個月低點。

國際油價因美國國務卿布林肯前往中東，推動停火協議，且中國第3季經濟成長率低於目標等導致國際油價走跌。

中油公司累算至10月24日的調價指標7D3B週均價為74.47美元，較上週74.70下跌0.23美元；本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.054較上週32.155升值0.101元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲1.1元。

不過中油公司仍啟動平穩措施，吸收之後，預估汽油實際調降0.2元、柴油調降0.3元。若按預估降幅，下周92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及1.2元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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