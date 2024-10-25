張國煒：上市是里程碑 已啟動第2階段布局

星宇航空（2646）今（25）日掛牌上市，圖中為星宇航空董事長張國煒。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）今（25）日掛牌上市，星宇航空董事長張國煒表示，今天是一個非常重要的日子，也是重要里程碑，星宇航空第1階段的擴張計劃已經完成，今年9月已啟動第2階段的擴張計劃，除了原有的航點增班，也考慮歐洲的航線，在貨運方面，今年已經簽5架A350貨機，預計年底前，將另外5架選擇權轉為確定的訂單，達到10架貨機的規模。

針對張國煒之前表示希望加入「寰宇一家」航空聯盟，但遭聯盟其他航空公司阻擾一事，張國煒表示，航空聯盟是擴大航網很快速的方式，這是策略之一，但並不是唯一，不會因為不能加入航空聯盟，就造成致命性的影響，而加入聯盟，對消費者而言最大的利益就是里程交換，其他的利益都屬於航空內部談判，而沒有加入聯盟，其實不見得是一件壞事，也可以跟單一航空公司簽合作夥伴，但就比較花時間，仍會按照市場期待努力促成，期待外界給一點時間處理。

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張國煒說，每一家航空公司，要加入航空聯盟都會有人反對，不同意是很正常的，因為彼此都有利益糾葛。

張國煒表示，今年會倍數成長，事實上，5年之內成長幅度都會蠻高的，畢竟現在20幾架，後年會擴展到50架，運能增加很多，營運大爆發，而後續會持續擴充機隊，可能還會有10架的長程線飛機需求，A350或是777X，最近也考慮中程飛機的數量，因為A330中程飛機目前有11架，會考慮再增加3架，短程的321目前在台中市場放到5架，在高雄也會儘速布局下，321的部分還可增加數量，最後整體會達到70幾架飛機規模。

星宇航空執行長翟健華表示，明年會交付7架廣體機，包括A330、350，後年是14架，明年將新增3個新航點，有短程也有長程，將布局歐洲市場。

星宇上市後，台灣虎航也將在年底前上市，針對國內上市股中將有「航空四雄」，張國煒表示，「是不是熊，是你們在談的，我一直認為我是小白兔；一路走來，都是躲在牆角牆邊，被人家弄來弄去的」。

張國煒表示，台灣虎航董事長陳漢銘也是我的好朋友，各家有各家的優勢，航空市場百花齊放，是一件好事。

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