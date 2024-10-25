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築間進軍日本！築間燒肉首店插旗大阪

2024/10/25 11:08

連鎖餐飲集團築間（7723）加速佈局海外市場，今天正式插旗日本大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場。（築間提供）連鎖餐飲集團築間（7723）加速佈局海外市場，今天正式插旗日本大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲集團築間（7723）加速佈局海外市場，今天正式插旗日本大阪，以全新燒肉品牌「築間燒肉 ちくま焼肉」進軍日本餐飲市場，開啟香港之後，第2個海外市場佈局。

築間表示，選擇日本大阪作為進軍東北亞首站，主要看好大阪總產值及消費力為全日本第2，同時看好2025年4月13日~10月13日舉辦的日本國際博覽會期間帶來龐大的商機提前佈局。

「築間燒肉 ちくま焼肉」選址於日本大阪道頓堀入口處必經的千日前商店街，距離難波車站步行4分鐘的精華商圈，成為進軍東北亞市場首站。

「築間燒肉 ちくま焼肉」業時間由早上11點至凌晨4點，連續營業17小時不打烊，滿足道頓堀商圈消費者的三五好友聚會、用餐的需求。

「築間燒肉 ちくま焼肉」主打日本國產牛、黑毛和牛外，特別選用日本三大和牛一神戶牛設計規劃出日幣5500元、7500元及1萬5000元3種價位。

平日16:00前更推出商業午餐，4個價位選擇最低日幣1800元起，滿足商務客群的用餐需求。

以火鍋起家的築間餐飲集團2020年首度跨足燒肉市場，創立兩個燒肉品牌，分別是主打個人燒肉的「燒肉Smile」及吃到飽的「本格和牛燒肉放題」。

2023年進一步開創出「絵馬別邸」、「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」日式高檔燒肉、韓國烤肉市場，燒肉系列品牌累計達38家，營收占比約為整體營收的25%。

瞄準年底聖誕節、跨年聚餐商機，築間預估年底前再開10家分店，挑戰海內外總店數突破200家目標，以新品牌、新門市，以及海外市場佈局多軌並行，增添業績動能。

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