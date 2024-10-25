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焦點股》91APP*-KY：迎零售電商旺季 股價勁揚

2024/10/25 10:28

91APP*-KY今股價上漲。（資料照，業者提供）91APP*-KY今股價上漲。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日電商、軟體股價強勢，今日除網家（8044）漲停外，電商股含創業家（8477）、91APP*-KY（6741）等表現都不俗。其中91APP因耕耘D2C（Direct-to-Consumer，品牌直面消費者）商機，迎來消費旺季，營運向上，今日股價最高漲逾7%，近10時10分，91APP股價上漲4.9元或5.18%，暫報99.5元，成交量逾1000張。

因電商旺季到來，91APP今年9月營收1.32億元，月增6%、年增19%；前3季累計營收11.4億元，年增17%，皆創同期新高。該公司指出，旗下解決方案在品牌週年慶、雙11暖身已經發揮效果，第4季將迎接雙11主檔活動，預期商機可挹注第4季營運成長。

91APP表示，第四季在業務拓展上，將持續聚焦新推出的數位廣告產品「RMN3.0」、以及零售AI「jooii」業務拓展；不過，近期三大法人對91APP著墨不多，昨日外資賣超163張。

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