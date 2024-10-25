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中國地方債務違約預估超過25兆 創歷史新高

2024/10/25 11:26

分析師預估，中國地方政府債務市場違約規模高達8000億美元。（彭博資料照）分析師預估，中國地方政府債務市場違約規模高達8000億美元。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國地方政府債務市場違約率飆至新高，分析師預估整體規模高達8000億美元（約新台幣25.6兆元），讓那些認為這些債券有國家隱性擔保的投資人陷入困境。

《彭博》報導，面對市政部門發行的一波壞帳，中國中央政府採取了行動，允許地方政府透過新債券，籌集約2.2兆人民幣（3090億美元，約新台幣9.9兆元），以協助向債權人償債，同時命令國有銀行提供額外的支持。

這些措施將借貸成本推至歷史新低，投資人紛紛重返市場，爭相購買債券和貸款。但仍有部份問題仍未被解決，所謂的非標準產品也就是不公開交易的固定收益投資，失敗率激增自創紀錄的水位。雖然官方並未公布該市場規模，但分析師預估高達8000億美元（約新台幣25.6兆元）。

中國的城鎮、城市和省份利用「城投債（Local government financing vehicle）」為包括道路、港口在內的基礎設施提供資金，然而城投債資助的計劃卻不一定能賺錢，這使得他們必須仰賴政府的支持。

上海財匯信息技術（Financial China Information & Technology）的數據顯示，今年前9個月，已有60個與城投債掛鉤的非標準產品出現違約或是面臨還款風險，相較於去年同期增加20％，來到至少自2019年以來的最高水準。

發行人一般不會透露總金額，根據上海財匯信息技術統計的60起案件中，有40起沒有提供任何數字，其餘20起違約或面臨還款風險的產品合計約45.5億人民幣（約新台幣205.7億元）。

標普全球（S&P Global Ratings）董事總經理李春燕（Laura Li）表示，儘管中國推出了系列政策來解決城投債的問題，但這些政策仍需要確保供公共債務的償還，因為這是資本市場的一部份，如果出現違約，將危及金融和社會穩定。

對於持有違約債券的投資人而言，知情人士透露，中央政府正在考慮允許地方在2027年之前，發行最多6兆人民幣（約新台幣27.1兆元）的債券，為資產負債表外債務再提供資金，藉此城投債將有可能擴大對非標準產品的支援。

許多違約的情況出現在信託業，信託基金產品通常不上市，透過銀行、券商等管道向企業、金融機構和高淨值人士銷售，投資門檻不低於100萬人民幣。他們通常每年或每半年定期、定額付款，期限為6個月至5年。

由於中國經濟放緩和土地銷售銳減，地方政府資金日益短缺，城投債轉向非標產品。監管機構收緊了地方政府出售城投債的限制，迫使他們尋求替案方案。李春燕表示，儘管成本很高，但城投債肯定需要通過非標準管道增資，但他們的政策優先順序較低，因此違約率仍處於較高的水位。

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