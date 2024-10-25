焦點股》定穎：特斯拉飆漲近22％帶動 股價跳空走強

在特斯拉股價大漲下，今日定穎早盤股價走強。（定穎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕電動車大廠特斯拉（Tesla）交出優於預期的財報，加上特斯拉執行長馬斯克對未來釋出正面展望，特斯拉股價狂飆近22%，帶動今日車用相關族群走強，PCB廠定穎投控（3715）為特斯拉供應鏈，今日早盤股價開高走揚。

定穎今日股價跳空開高，一度大漲逾4.5%，但上檔壓力浮現，漲幅收斂，截至9:23分左右，定穎股價上漲1.88%，暫報76元，成交量逾1.17萬張，投信連續5個交易日買超定穎，合計買超張數為2060張。

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先前特斯拉發表自駕計程車「Cybercab」，因未對未來發展提出具體看法，引發失望賣壓，股價重挫，昨日馬斯克在財報會議利多齊發，特斯拉股價大舉噴出。

定穎今年前9月合併營收為131.4億元，年增13.7%，定穎即將公布第三季財報，定穎指出，公司持續優化產品組合，黃石二廠高階HDI產能逐月開出，客戶產品更為高階，全產全銷，同時跨入AI（人工智慧），AI ASIC加速卡已開始生產，汽車、網路通訊及服務器、儲存裝置、電腦及周邊需求也皆成長，網通卡繼續放量，因高階產品比重提高，有助獲利表現。

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