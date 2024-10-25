晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股收盤》AI、金融雙引擎拉動 指數收漲155點

2024/10/25 13:48

AI、金融雙引擎拉動，指數收漲155點（資料照）AI、金融雙引擎拉動，指數收漲155點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數僅道瓊收黑，其餘皆收紅，台股今在台積電（2330）、聯發科（2454）、緯創（3231）等電子股開盤上漲，指數開盤漲62.55點，以23255.07點開出，在電金傳齊彈下，指數開高走高，漲196點，指數來到23388點，不過，在矽智財、矽光子、資訊服務、食品等類股走跌拖累，終場指數漲155.93點，收23348.45點，成交量3004億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲5元，收1065元，成交額233.78億元，排名第1；鴻海漲4.5元，收216元，成交額104.33億元，排名第2；緯創漲5.5元，收115元，成交額94.53億元，排名第3；聯發科漲45元，收1315元，成交額88.91億元，排名第4；聯鈞跌5元，收224元，成交額74.02億元，排名第5。

星宇航空漲10.75元，收30.75元，成交額73.05億元，排名第6；鴻準漲2.9元，收72.7元，成交額66.51億元，排名第7；世芯-KY跌100元，收1880元，成交額62.7億元，排名第8；新唐漲3.6元，收97.7元，成交額53.33億元，排名第9；聯亞漲15元，收52.54億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財