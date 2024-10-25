台股收盤》AI、金融雙引擎拉動 指數收漲155點

AI、金融雙引擎拉動，指數收漲155點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數僅道瓊收黑，其餘皆收紅，台股今在台積電（2330）、聯發科（2454）、緯創（3231）等電子股開盤上漲，指數開盤漲62.55點，以23255.07點開出，在電金傳齊彈下，指數開高走高，漲196點，指數來到23388點，不過，在矽智財、矽光子、資訊服務、食品等類股走跌拖累，終場指數漲155.93點，收23348.45點，成交量3004億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電漲5元，收1065元，成交額233.78億元，排名第1；鴻海漲4.5元，收216元，成交額104.33億元，排名第2；緯創漲5.5元，收115元，成交額94.53億元，排名第3；聯發科漲45元，收1315元，成交額88.91億元，排名第4；聯鈞跌5元，收224元，成交額74.02億元，排名第5。

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星宇航空漲10.75元，收30.75元，成交額73.05億元，排名第6；鴻準漲2.9元，收72.7元，成交額66.51億元，排名第7；世芯-KY跌100元，收1880元，成交額62.7億元，排名第8；新唐漲3.6元，收97.7元，成交額53.33億元，排名第9；聯亞漲15元，收52.54億元，排名第10。

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