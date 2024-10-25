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焦點股》星宇航空：上市首日 股價漲29.75％開出

2024/10/25 09:09

星宇航空上市首日，股價漲29.75%開出。（記者王憶紅攝）星宇航空上市首日，股價漲29.75%開出。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）今（25）日以每股20元掛牌上市。一開盤股價以25.95元開出，漲幅29.75%。

星宇航空董事張張國煒、證交所董事長林修銘、第一金證劵董事長陳致全等共同主持上市掛牌典禮，並在星宇航空員工的見證下，一同於09:00鳴鼓開盤。

今天是星宇航空上市掛牌的歷史時刻，於本月中旬完成上市前競拍及申購，皆創下歷史新紀錄，拍賣數量為31.96萬張，合格投標單高達68.79萬張，超額認購比率達2.2倍，不論在競拍張數或得標總金額方面，皆為目前市場上最大規模。上市申購部分，實際承銷張數為7.99萬張，總計申購3天累計共160.75萬筆，共創下台股新高，中籤率僅2.48％，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。

星宇航空董事長張國煒表示，掛牌上市後，星宇航空將秉持初衷，持續創新及拓展國際市場，為全球旅客提供更加優質的服務，也會更注重公司治理的落實，打造永續經營的航空公司。

星宇航空2023年總營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第1年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。2024年1-9月總營收為259.27億元，較去年同期成長63%。其中2024年1-9月客運營收為226.08億元，年增率61%，主要於全球客運需求及票價維持高檔，載客率平均維持8成以上，同時新機持續交付，更有效提升整體運力。

除此之外，2024年1-9月貨運營收為21.17億元，年增率91%，成長主因除公司持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量外，電商及AI相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高。

展望未來發展，星宇航空看好台灣作為轉機樞紐的地理優勢，將全力發展北美、東南亞轉機航網。此外，也將持續引進新世代機隊，預計至2029年達53架機隊規模。未來亦將積極尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，爭取更多策略性合作機會，共創雙贏局面。

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