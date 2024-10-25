晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

長城汽車董事長直言 : 中國電動車3大核心技術「全缺」

2024/10/25 11:10

長城汽車魏建軍表示，中國電動車沒有核心技術優勢，只有產業鏈優勢。（路透資料照）長城汽車魏建軍表示，中國電動車沒有核心技術優勢，只有產業鏈優勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動汽車是中國政府重點扶植、發展的產業，但令中國電動車企尷尬的是，這行業的「3項核心技術」仍長期依賴西方國家。對此，長城汽車董事長魏建軍直言，中國電動車沒有核心技術，包括電機系統、電子控制器和晶片都從國外進口，只剩產業鏈優勢，此言論一出引發市場熱議。

魏建軍表示，中國的動力電池，原始發明技術是美國、起源於日本、韓國人發揚光大。而電機、電子控制器和晶片也都來自美國。至於鋰電池的原始發明技術也是美國，起源於日本。他曾於2023年指出，「中國電動車毫無技術可言，廠商只會把顯示器弄得花俏。」

魏建軍表示，中國電動汽車只有產業鏈處於領先地位，全球品牌實力也嚴重不足。近年來中國汽車市場進入無序的價格戰，導致很多汽車品牌的消失，未來可能還會有更多品牌面臨倒閉。

中國業界普遍認為，電動汽車核心技術主要包括電子控制器、電機和電池這3部分，其中電子控制器中包含汽車晶片等。

《新民週刊》今年4月刊文指出，中國電池管理系統（BMS）、電機控制（MCU）、整車控制單元（VCU）的控制模組幾乎都被國外公司掌握。值得注意的是，整車控制單元是車輛的中央控制核心（相當於人腦功能），在車輛中負責整車驅動控制、能量管理、安全保障、故障診斷和數據。

整車控制單元除了少數幾家規模較大的主機廠自行設計研發外，其它基本被德國博世（BOSCH）、德國大陸集團（Continental AG）、美國德爾福（DELPHI）、日本電產（NIDEC）等把持。

而電池管理系統最為核心的電壓採集晶片等相關零件，基本是被美國美信（Maxim）、德州儀器（TI）、荷蘭恩智浦（NXP）、美國亞德諾（ADI）等公司壟斷。

至於電機控制裡的核心功率半導體IGBT，全球市場市佔率基本被德國英飛凌（Infineon）、美國安森美（On Semiconductor）、日本三菱（Mitsubishi）、日本富士（Fuji）、美國力特（Littelfuse）和意法半導體 （STMicroelectronics）等幾家國際巨頭占有。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財