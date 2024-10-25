長城汽車董事長直言 : 中國電動車3大核心技術「全缺」

長城汽車魏建軍表示，中國電動車沒有核心技術優勢，只有產業鏈優勢。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動汽車是中國政府重點扶植、發展的產業，但令中國電動車企尷尬的是，這行業的「3項核心技術」仍長期依賴西方國家。對此，長城汽車董事長魏建軍直言，中國電動車沒有核心技術，包括電機系統、電子控制器和晶片都從國外進口，只剩產業鏈優勢，此言論一出引發市場熱議。

魏建軍表示，中國的動力電池，原始發明技術是美國、起源於日本、韓國人發揚光大。而電機、電子控制器和晶片也都來自美國。至於鋰電池的原始發明技術也是美國，起源於日本。他曾於2023年指出，「中國電動車毫無技術可言，廠商只會把顯示器弄得花俏。」

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魏建軍表示，中國電動汽車只有產業鏈處於領先地位，全球品牌實力也嚴重不足。近年來中國汽車市場進入無序的價格戰，導致很多汽車品牌的消失，未來可能還會有更多品牌面臨倒閉。

中國業界普遍認為，電動汽車核心技術主要包括電子控制器、電機和電池這3部分，其中電子控制器中包含汽車晶片等。

《新民週刊》今年4月刊文指出，中國電池管理系統（BMS）、電機控制（MCU）、整車控制單元（VCU）的控制模組幾乎都被國外公司掌握。值得注意的是，整車控制單元是車輛的中央控制核心（相當於人腦功能），在車輛中負責整車驅動控制、能量管理、安全保障、故障診斷和數據。

整車控制單元除了少數幾家規模較大的主機廠自行設計研發外，其它基本被德國博世（BOSCH）、德國大陸集團（Continental AG）、美國德爾福（DELPHI）、日本電產（NIDEC）等把持。

而電池管理系統最為核心的電壓採集晶片等相關零件，基本是被美國美信（Maxim）、德州儀器（TI）、荷蘭恩智浦（NXP）、美國亞德諾（ADI）等公司壟斷。

至於電機控制裡的核心功率半導體IGBT，全球市場市佔率基本被德國英飛凌（Infineon）、美國安森美（On Semiconductor）、日本三菱（Mitsubishi）、日本富士（Fuji）、美國力特（Littelfuse）和意法半導體 （STMicroelectronics）等幾家國際巨頭占有。

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