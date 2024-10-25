黃金漲近歷史新高！鈀金狂飆9％「原因曝光」

週四（24日）黃金價格上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕地緣政治帶來避險需求提振金價，週四（24日）黃金價格漲近1%，接近歷史高位，同時，由於擔心對最大生產國俄羅斯的供應制裁，鈀金上漲9%。

現貨黃金上漲0.7%，報每盎司2735.55美元，自週三觸及的2758.37美元紀錄高點回落； 12月交割的黃金期貨價格上漲0.7%，報每盎司2748.9美元。

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此外，鈀金上漲9.2%至1154.91美元，盤中漲幅一度高達9.6%，創2023年12月以來的最高水準。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示，黃金繼續被視為對抗通膨壓力的典型對沖工具，隨著避險需求和資金流入，黃金繼續受到極好的支持。

他說：「鑑於市場在大選前可能感到不安，美國大選的不確定性是支撐黃金市場的另1個支柱。」

鈀金部分，根據《彭博》報導，美國要求G7考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施制裁。

對此瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「考量俄羅斯在鈀礦供應中佔比約 40%，此決定將導致市場收緊與價格大漲。」

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