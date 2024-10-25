美汽車巨頭在中國滑鐵盧！銷量崩8成 高層無奈這麼說

美國汽車巨頭通用汽車（General Motors，GM）在中國銷量不佳。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國汽車巨頭通用汽車（General Motors，GM）上週公佈第3季財報，整體表現優於華爾街的預期，但在中國市場的表現不理想，尤其合資企業上汽通用的月銷量僅2.2萬輛，暴跌近80%，此外，主力品牌別克（Buick）、凱迪拉克（Cadillac）及雪佛蘭（Chevrolet）的銷量，也比去年同期暴跌66%，執行長巴拉（Mary Barra）對此無奈表示，中國很多汽車製造商生產汽車，並不是優先考量獲利能力。

綜合外媒報導，數據顯示，不計入1次性項目，通用汽車調整後利潤為每股2.96美元，超過華爾街預期的2.38美元。該公司的營收也遠超預期的446.7億美元。

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不過，通用在中國的合資企業虧損了1.37億美元（約新台幣44億元），而1年前利潤為1.92 億美元（約新台幣62億元）。若加上上半年虧損2.1億美元（約新台幣67億元），通用汽車前3季在中國市場已虧3.48億美元（約新台幣112億元）。

通用執行長巴拉（Mary Barra）與財務長雅各布森（Paul Jacobson）感到無奈，巴拉表示，中國汽車市場是個相當困難的地方，因為很多汽車製造商生產汽車，並不是優先考量獲利能力。

雅各布森則表示，虧損是當地市場環境嚴峻的一個表示，許多中國汽車品牌以低廉的成本生產精良的產品，對其他製造商造成極大的壓力。

不過《快科技》報導，若從銷量層面來看，通用汽車第3季在中國市場零售銷量超過42萬輛（包括32.8萬輛左右的五菱與寶駿品牌），售銷量季增14%，創下2022年第3季度以來最大單季漲幅。

並且，純電動和插電混合動力車型在內的新能源產品銷量，首次超越燃油車。

不過，通用汽車第2季超過4分之3的交付量來自通用與上汽集團以及五菱汽車的合資公司。此外今年前3季，上汽通用旗下的別克、凱迪拉克和雪佛蘭3大品牌，累計銷量為27.8萬輛，與去年同期相比大跌61.55%，銷量腰斬。

對於通用中國來說，定位、售價更高的別克、凱迪拉克、雪佛蘭等美系品牌，才是通用中國最為重要的基本盤，而這些品牌的銷量大跌，盈利能力下滑，則是導致通用中國前3季巨額虧損的主要原因。

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