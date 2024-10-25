特斯拉股價飆22％！創11年來最大漲幅 華爾街目標價喊310美元

特斯拉股價飆22%，創11年來最大單日漲幅（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉第3季獲利亮眼，加上執行長馬斯克表示，明年「汽車成長」將達到 20% 至30%，在雙利多加持下，週四股價飆漲21.92%，漲幅創下2013年來單日最大漲幅，華爾街紛紛上調目標價，最高將其目標價喊到310美元，潛在上漲空間19.01%。

特斯拉週四股價，開盤直接上漲31.03美元，或14.52%，股價開高後，在投資人瘋狂湧入，股價一路飆高，終場大漲21.92%或46.83美元，收260.48美元。

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綜合外媒報導，特斯拉週三晚間公佈第3季營收為251.8億美元，略低於分析師預期的253.7億美元，但較去年成長8%，而調整後每股盈餘為 72美分，高於分析師平均預期的58美分。

不僅財報驚豔，對未來展望也非常樂觀， 馬斯克在電話會議上表示，預估明年「汽車成長」將達到20%至30%，理由是「汽車成本更低」和「自動駕駛技術的出現」。這項預測超出了FactSet 調查分析師預計 2025年交付量將成長約15%的預期。

在雙利多加持下，特斯拉週四股價開高走高，終場大漲21.92%，漲幅創下2013年來單日最大漲幅，收260.48美元。

在特特斯繳出亮眼財報，加上樂觀展望，華爾街紛紛上調特斯拉目標價，Piper Sandler分析師Alexander Potter給予特斯拉增持的評級，目標價喊到310美元，以週四收盤價260.48美元，意味著，潛在上漲空間達19.01%。

Potter表示，特斯拉第3季報「幾乎所有方面都出人意料地表現良好」，即使事實證明公司的自身預期顯得樂觀，也有「上漲空間」。

另Wedbush分析師Dan Ives表示，特斯拉第3季度利潤率提高「清楚地表明，特斯拉在平衡未來計劃的同時，仍在繼續關注盈利能力。」

他進一步指出，現在降價已經完全成為過去，我們認為，特斯拉未來幾年繼續進行 AI/FSD轉型時提高利潤率的關鍵因素，因此，給予跑贏行業的評級，並將其未來12個月的目標價定為300美元。

Canaccord Genuity分析師George Gianarikas將特斯拉的目標價上調24美元至278美元，Gianarikas將特斯拉的業績總結為「收入和獲利加速增長的產品週期故事」，並提到一些利多，比如特斯拉表示明年開始生產超低價車型，同時計劃2026年生產約200萬輛無人駕駛出租車Robotaxi業務的車型Cybercab。

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