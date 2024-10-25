特斯拉瘋漲近22％！道瓊連四黑 台積電ADR跌1.46％

週四美股互有漲跌。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美股那斯達克和標準普爾500指數週四分別上漲0.76%、0.21%，受到特斯拉樂觀盈利預期，以及美國公債殖利率從3個月高點下跌的推動，儘管一些企業的業績下滑，但仍提振市場情緒。道瓊工業指數則連4黑，下跌140.59點、0.33%，費城半導體指數上漲0.51%，台積電ADR下跌1.46%，收在197.93美元。

綜合外媒報導，特斯拉是大盤指數中表現最好的股票，這家電動車製造商公佈的第三季業績超出分析師預期，股價飆升近22%，創下2013年以來的最佳單日表現。

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拖累道瓊指數的是IBM，由於該公司的諮詢收入略低於預期，股價下跌6%以上。而波音公司罷工機械師拒絕新的勞動合約，該公司股價下跌約1.2%。

基準10年期公債殖利率在週三觸及3個月高點後，回落至4.20%。週三盤中，該指數一度高達4.26%，各大股指均下跌。

合眾銀行資產管理公司高級投資策略師霍沃斯表示，市場面臨的壓力來自利率方面，是削弱股市熱情的原因，且還沒有足夠大的盈利消息來推動市場達到新高。

道瓊工業指數下跌140.59點或0.33%，收42374.36點。

那斯達克指數上漲138.83點或0.76%，收18415.49點。

S&P 500指數上漲12.44點或0.21%，收5809.86點。

費城半導體指數上漲26.25點或0.51%，收5157.61點。

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