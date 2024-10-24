新漢集團添柴火 子公司創博機器人揮軍韓國展會

新漢今天表示，子公司創博機器人揮軍韓國機器人大展。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦新漢（8234）今天表示，子公司創博機器人（NexCOBOT）揮軍韓國機器人大展，聚焦動態安全控制、AI視覺應用、模組化應用等3大領域，向市場提供全方位的機器人解決方案，滿足工業4.0以及智慧製造的需求，未來可望助攻整體營運、貢獻營收。

新漢觀察，隨著全球製造業持續面臨勞動力短缺以及生產效率需求的增加，機器人技術被廣泛應用於製造業，以減少對人力的依賴，同時提升生產效率和靈活性。尤其在人機協作（Collaborative Robots，Cobots）的應用中，機器人的自主性、安全性及視覺應用技術成為市場關注的焦點。

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目前創博機器人在動態安全控制領域，結合德國夥伴Sysgo的安全作業系統，以及BOTFELLOWS的安全應用軟體，打造最高安全等級的協作空間；AI視覺應用方面則透過輝達（NVIDIA）系統模組平台開發邊緣AI控制器，即時處理複雜的視覺任務，並開發綠色再生品回收機器人。

在機器人模組化應用方面，創博已完整整合地周邊裝置生態系，包括硬體平台到實時作業系統，以及安全控制器、安全智慧關節等，以滿足客戶多樣化的應用場景需求。顯著縮短製造業、倉儲等智慧自動化等相關應用的開發時間，協助提升生產效率。

創博總經理沈倩怡表示，客戶可基於集團的平台開發工業協作型、移動式機器人，範圍涵蓋四足、人形等機種。「我們預見AI機器人的多元應用技術將是未來智慧製造不可或缺的關鍵，創博將致力於提供安全、模組化、且智能化的機器人控制解決方案，為各行業打造更安全、更高效的AI機器人。」

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