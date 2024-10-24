打造亞洲資產管理中心 力拼2030年財富管理規模增加30兆

金管會力拼亞洲資產管理中心，盼2030年的財富管理規模翻倍增加。圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會力拼打造「亞洲資產管理中心」，並設定六年之後（2030年），我國財富管理規模從現有的近30兆元，翻倍至60兆元、等於新增30兆元；另外，金管會也規劃要設置金融實驗專區，首發設在高雄市，預計明年上半年，將有5家海外資產管理及4家國內銀行進駐。

立法院財委會今天（23日）邀請金管會等單位，進行「亞洲資產管理中心」專題報告。

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金管會主委彭金隆表示，為推動我國金融與經濟發展，並發揮臺灣具有國際競爭力產業、龐大民間財富與豐沛投資動能等三大優勢，計畫打造以「留財為主引資為輔」、「投資臺灣支持產業發展」具有臺灣特色之資產管理中心。

上述所謂三大優勢，彭金隆說明，一是我國是多元化產業，而不是獨厚金融業，台灣有明星級產業、具備非常獨特的競爭廠商；二是藏富於民，近幾年有非常強勁的投資動能；第三是投資動能強勁，可惜都沒留在台灣管理，所以，這給了台灣很大的機會。

至於預期目標與效應，金管會提出「2年有感、4年有變、6年有成」，也就是以2年為一期，包括：銀行業的高資產財管、投信投顧業的基金或ETF等，目前規模近30兆元。

金管會計劃是分別在兩年後，財富管理規模先增加新台幣約3至4兆元，四年後又增加8到10兆元，而六年就是2030年，增加10~16兆元新台幣。相加之後為30兆，剛好是倍增。

不過，國民黨立委賴士葆大潑冷水，他直言，根據統計，各國所管理資產占GDP（國內生產毛額）比重，台灣只占4成、日本占110％、香港占比是1066％、新加坡815％；也就是說，台灣與其他國家落差很大，現在甚至弄錯方向，把金融示範區放在高雄，這就不對。

彭金隆強調，高雄市只是起點，只是一個示範區，未來任何台灣城市都歡迎加入；未來在「留財為主引資為輔」、「投資臺灣支持產業發展」二大方向下，引導國內外資金投資臺灣，逐步發展壯大臺灣金融市場。

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