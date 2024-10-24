晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

Whoscall發布新AI防詐功能 更新就能免費使用

2024/10/24 21:26

走著瞧（6902）今天表示，旗下防詐應用程式（App）Whoscall正式在安卓（Android）與iOS平台釋出免費 AI 新功能「詐騙訊息檢查」。（走著瞧提供）走著瞧（6902）今天表示，旗下防詐應用程式（App）Whoscall正式在安卓（Android）與iOS平台釋出免費 AI 新功能「詐騙訊息檢查」。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕走著瞧（6902）今天表示，旗下防詐應用程式（App）Whoscall正式在安卓（Android）與iOS平台，釋出免費 AI 新功能「詐騙訊息檢查」，只需要「截圖」就能初步辨識疑似詐騙的資訊，遠離詐騙陷阱，以因應現代多元化、橫跨不同平台的詐騙模式。

Whoscall產品負責人沈琬婷觀察，團隊從訪談調查中發現，許多用戶遇到疑似詐騙的內容，都是先用手機截圖，再向家人或朋友詢問，但並不是每次都能即時取得回應。此次的新功能「詐騙訊息檢查」，就是希望運用 AI 的力量，提供用戶一個全年無休的防詐諮詢顧問，即時解答有關於詐騙的疑慮。

走著瞧在今年已累計釋出自動網站檢查、個資外洩檢查等防詐新功能，今天發布的「詐騙訊息檢查」功能，除了使用生成式 AI 大型語言模型外，也結合詐騙號碼、網域、文本資料庫，以及搭配自建的自然語言處理演算法，即時檢索最新詐騙案件與時事，藉此判讀詐騙風險，並生成客製化的防詐警語，協助民眾初步辨識潛在的詐騙威脅。

走著瞧提到，用戶僅需將Whoscall更新至最新版本，就能在 App 內找到詐騙訊息檢查功能，透過上傳圖片判讀潛在詐騙風險。不論是遇到假冒名人的社群平台廣告，或是收到提供優惠的陌生電子郵件，只要透過截圖、甚至是拍照實體傳單，並將圖片上傳至「詐騙訊息檢查」，Whoscall AI 即可快速判斷是否為詐騙，為用戶提供安全防護。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財