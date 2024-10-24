Whoscall發布新AI防詐功能 更新就能免費使用

走著瞧（6902）今天表示，旗下防詐應用程式（App）Whoscall正式在安卓（Android）與iOS平台釋出免費 AI 新功能「詐騙訊息檢查」。（走著瞧提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕走著瞧（6902）今天表示，旗下防詐應用程式（App）Whoscall正式在安卓（Android）與iOS平台，釋出免費 AI 新功能「詐騙訊息檢查」，只需要「截圖」就能初步辨識疑似詐騙的資訊，遠離詐騙陷阱，以因應現代多元化、橫跨不同平台的詐騙模式。

Whoscall產品負責人沈琬婷觀察，團隊從訪談調查中發現，許多用戶遇到疑似詐騙的內容，都是先用手機截圖，再向家人或朋友詢問，但並不是每次都能即時取得回應。此次的新功能「詐騙訊息檢查」，就是希望運用 AI 的力量，提供用戶一個全年無休的防詐諮詢顧問，即時解答有關於詐騙的疑慮。

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走著瞧在今年已累計釋出自動網站檢查、個資外洩檢查等防詐新功能，今天發布的「詐騙訊息檢查」功能，除了使用生成式 AI 大型語言模型外，也結合詐騙號碼、網域、文本資料庫，以及搭配自建的自然語言處理演算法，即時檢索最新詐騙案件與時事，藉此判讀詐騙風險，並生成客製化的防詐警語，協助民眾初步辨識潛在的詐騙威脅。

走著瞧提到，用戶僅需將Whoscall更新至最新版本，就能在 App 內找到詐騙訊息檢查功能，透過上傳圖片判讀潛在詐騙風險。不論是遇到假冒名人的社群平台廣告，或是收到提供優惠的陌生電子郵件，只要透過截圖、甚至是拍照實體傳單，並將圖片上傳至「詐騙訊息檢查」，Whoscall AI 即可快速判斷是否為詐騙，為用戶提供安全防護。

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