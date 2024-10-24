男同志交友平台HEDER攜手XO 打造虛實結合交友模式

HEDER攜手XO，推虛實交友活動。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕2024台灣同志大遊行周六登場，Paktor旗下的男同志交友品牌HEDER宣布攜手交友軟體XO，以線上、線下活動打造新交友模式，在同志大遊行相關活動中也推出專屬濾鏡「HEDER與你同遊」，參加者完成指定條件後，即有機會贏得神秘小禮，期望一起為多元族群發聲。

HEDER表示，與XO合作就是希望結合雙方品牌優勢，擴大服務觸角，既可以體驗實體約會以外的虛擬互動，也能讓線上交友延伸至現實生活圈。

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HEDER表示，在與會員深度訪談發現，有近5成的HEDER會員過去曾出席台灣同志大遊行，並認為參與同志活動是對自我身份的肯定與認同；未曾參加的會員主要是因為尚未出櫃，擔心出櫃會對家庭或是職場帶來衝擊；有8成的會員表示，能與伴侶一起參與同志遊行是確認彼此關係的一大里程碑，期盼未來社會共融下，對同志族群有更多的友善與愛。

XO強調跳脫外貌第一的評斷標準，從自身故事出發貼近你的內心世界，也與HEDER推廣認真交友的核心不謀而合。讓交友不再是單一模式，藉由打造虛實交融的社交體驗，提供消費者更多元的交友管道。HEDER表示，若還沒有遇到能一起參加遊行的人，也可在HEDER上由專業戀愛顧問幫忙搜尋志趣相同的對象。

透過這次合作，XO的用戶只要填寫HEDER官網表單，即可獲得免費專人訪談，透過深度戀愛健檢了解自己的感情痛點；凡新加入HEDER的用戶均可享有XO的免費單月VIP會員資格，讓實體約會增添一些虛擬互動的趣味性；無論是認真交友，還是輕鬆認識，透過多元交友渠道，讓每個人都能找到自己的理想對象。

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