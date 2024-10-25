多明尼加商人協會指控 中國無良競爭害當地企業破產

多明尼加與中國建交迄今6年，除了痛失半導體發展先機外，當地企業也面臨中資企業的不公平競爭。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕多明尼加在2018年5月與我國斷交、結束77年的邦交情誼，同年與中國建交迄今6年，苦果逐漸浮現，除了痛失半導體發展先機外，當地企業也遭到中國無良競爭面臨滅頂之災。多明尼加商人協會（Ancodomu）指控，中國貿易對多明尼加商人存在嚴重的不公平競爭，這是一條拿著許可證消滅多國貿易的巨龍，害當地企業破產了。

綜合多國媒體報導，多明尼加全國商人協會（Ancodomu）規劃負責人Luis Manuel Gómez表示，「我們破產了，因為我們是不公平貿易的受害者，政府允許和容忍中國投資入侵是可怕的，這是一條拿著許可證消滅多明尼加貿易的巨龍」。

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他說，逃稅及不公平競爭不僅導致稅收減少，誠實納稅的企業也被迫退出市場競爭，並面臨破產的風險。他強調，當局對這些企業缺乏控制，威脅到多明尼加正規企業的存在。如果不先制定一些規定，行政部門提出的財政現代化項目可能會使多明尼加商業消失。

除了多國商人協會砲轟中國不公平貿易損及當地企業生存外，多明尼加與台斷交後，也錯失與半導體技術實力強大的台灣，在晶片產業的合作發展機會。多明尼加2018年與中國建交後，台灣立刻停止多京科技園區（Parque Cibernetico Santo Domingo）計畫，終止扶植當地科技產業。

近年因美中對峙加劇，美國將目光投向拉丁美洲，尋求合作發展晶片產業，多明尼加也想要加入美國半導體供應鏈。為此，多國總統Luis Abinader 6月宣布將半導體產業視為「國家高度優先事項」，並建立一個創新中心-「矽灘」（Silicon Beach），力邀美企赴當地投資半導體，並喊話歡迎台灣前來投資。

多國工業、貿易和中小微型企業部長阿薩（Víctor Orlando Bisonó Haza）今年初訪問華盛頓時，曾呼籲美國科技企業到多明尼加投資半導體，還說台灣的資本也可以，任何資本都可以投資多明尼加，然後再出口到美國，這是好事。

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