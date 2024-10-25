二親等以內財產買賣 這樣做才能免徵贈與稅

高雄國稅局表示，二親等以內親屬間財產買賣，須提供資金給付證明才能免贈與稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部高雄國稅局表示，根據「遺贈稅法」規定，二親等以內親屬間財產買賣以贈與論，應課徵贈與稅；不過，若能提出已支付價款的確實證明，且該價款不是由出賣人貸與或提供擔保向他人借得，也查無以顯著不相當代價出售情形，不在此限，可免課徵贈與稅。

高雄國稅局說明，二親等以內親屬係屬至親，常存在贈與情事，為避免納稅義務人利用「買賣」形式規避贈與稅，即「假買賣、真贈與」，國稅局對這類案件的買受人資力及資金來源均會加以審酌。

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高雄國稅局指出，二親等以內親屬間財產買賣的價金交付來源，大致分為「自有資金」及「貸款」，其中「自有資金」須舉證資金來源，買方可提供證明自身資力，如所得、儲蓄、財產出售、保險解約或歷年受贈現金等文件供核；至於「貸款」部分，除資金不能源於出賣人貸與或提供擔保向他人借得外，尚須考量買受人有無「償貸能力」。

舉例說明，甲君移轉A地給兒子乙君，主張為買賣，買賣價金1000萬元，乙君支付頭期款200萬元，尾款800萬元待向銀行貸款過戶後再支付。不過，國稅局查核發現，乙君無所得也無其他財產，頭期款200萬元為甲君歷年贈與，而向銀行申請貸款800萬元是以甲君為擔保人，依乙君的資力及所得情況應無還款能力，不符「遺贈稅法」第5條第6款但書規定，應視為贈與課徵贈與稅。

高雄國稅局提醒，民眾辦理二親等以內親屬間財產買賣時，務必保留相關資金證明，若經查獲有虛偽安排，非屬買賣交易行為，仍將以贈與論，課徵贈與稅。

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