赴泰旅遊更貴！明年將收「旅行稅」 航空旅客先開徵

泰國預計自2025年中起，向入境旅客要徵收「旅行稅」。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕喜歡到泰國旅遊的民眾注意了，泰國預計自2025年中起，向入境旅客徵收「旅行稅」，以航空方式入境的遊客率先實施，並逐步擴大至海陸方式入境的旅客。第1階段將先針對航空旅客收取每人300泰銖（約新台幣280元），佔泰國外籍遊客70％的航空旅客將首當其衝。

綜合泰國媒體報導，泰國體育部部長索拉旺·天通（Sorawong Thienthong）受訪時表示，旅行稅的計畫細節將於2025年1月提交內閣審議，未來將開發一款用於徵稅的應用程式，與泰京銀行（Krungthai）連動，付款方式會近似於韓國的K-ETA登記系統，強制要求外國旅客在入境前先進行登記，並線上支付稅金。

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索拉旺·天通指出，第2階段可能將徵收對象擴大至海陸旅客，屆時也可能將海陸旅客的收費標準從150泰銖（約新台幣140元），調整至與航空旅客相同的300泰銖。

泰國計畫針對航空旅客收取每人300泰銖旅行稅。（資料照，歐新社）

泰國的「旅行稅」也被稱為「落地稅」，最早從2023年2月開始被討論，希望能透過「落地稅」向國際旅客徵收每人300泰銖，對海陸的外國旅客則收取150泰銖的費用。

對於稅金的運用方式，索拉旺·天通提到，一部分將作為外國人的保險費用，保險時間為30天，若旅客在泰國發生意外死亡，可獲賠償100萬泰銖（約新台幣93.5萬元）；受傷則可獲賠償50萬泰銖（約新台幣46.7萬元）。其餘資金則將移入旅遊發展基金，用於改善旅遊景點、建置身障設施或遊客廁所等。

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