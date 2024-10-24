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遠傳小金雞博弘 最快年底前掛牌

2024/10/24 19:29

遠傳電信總經理暨博弘董事長井琪表示，博弘將積極布局亞太市場。（記者王憶紅攝）遠傳電信總經理暨博弘董事長井琪表示，博弘將積極布局亞太市場。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳持股70 %的博弘（6997），已獲證券櫃檯買賣中心通過上櫃申請，預計將於年底正式掛牌交易。遠傳表示，這是博弘在資本市場的關鍵里程碑，不僅為布局亞太業務注入新動力，更顯示博弘在雲端技術領域的穩健成長以及市場肯定。

遠傳電信總經理暨博弘董事長井琪表示，博弘2019年成為遠傳的子公司，一方面為「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）挹注雲端能量，同時攝取遠傳數位轉型、深耕智慧資通訊的經驗，拓展事業新篇章。博弘這幾年在香港、東南亞等地區耕耘有成，隨著即將掛牌，很高興迎接這個重要的里程碑，博弘也將持續以深厚的技術力與產業經驗，積極布局亞太市場。

博弘深耕雲端產業多年，是AWS核心級諮詢合作夥伴，也在台灣早期即取得AWS原廠Managed Service Provider（MSP）託管服務認證，更進一步取得MSSP（Managed Security Services Provider）認證；旗下的全資子公司宏庭科技，亦是Google Cloud最高等級合作夥伴，以及阿里雲（Alibaba Cloud）、微軟Azure金級合作夥伴。此外，博弘不僅協助企業遷移至雲端，更提供架構健檢與託管服務，以專業技術和一站式服務，助力企業數位轉型，開創無限可能。

遠傳指出，博弘在應用研發上亦積極進軍快速增長的 AI 市場，持續依產業及客戶需求，研發數據應用中台、智慧資料庫分析應用外，並推出自主研發的 AI 產品 AICOM，為企業解決雲端管理三大挑戰，分別為「雲端資源分析管理」、「雲帳務整合」以及「用戶權限分群」；提供自動生成的可視化儀表板，幫助企業簡化成本與資源用量的分析，大幅節省人力成本，並即時掌握多帳戶雲端部署變化。

博弘主要提供公有雲平台的經銷、7x24的維運託管、雲端解決方案、專業技術及相關雲端技術整合等服務。博弘2023年每股盈餘為4.57元，2024年上半年每股盈餘為3.78元。

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