晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

全台水庫高水位 牡丹水庫放水中

2024/10/24 18:51

牡丹水庫目前放水中。（資料照）牡丹水庫目前放水中。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應潭美颱風外圍環流移入，擴及中南部山區，有劇烈降雨機會，經濟部緊急應變小組提前在昨晚9點二級開設。水利署表示，全台水庫高水位，必要時將針對水庫進行調節性放水，今天針對牡丹水庫發布水庫放流警戒。

時值豐水期尾聲，全台水庫在豐水期間收穫豐碩，全台主要水庫平均蓄水率約95%，預期潭美颱風會再帶來一波降雨，有望將水庫蓄滿，穩定進入枯水期。

水利署表示，供水方面，目前全台水情正常，全台水庫目前均位於高水位，必要時均需要調節水位進行調節性放水，也提醒民眾在水庫發布警報時，要盡速遠離河道以策安全

主要水庫蓄水率方面，石門水庫98.67%，翡翠水庫81.27％，寶山97.06％、寶二滿庫。

中部的鯉魚潭水庫97.25％、明德水庫87.84％、永和山99.36％、德基水庫97.53 ％、霧社水庫75.84％、日月潭水庫96.38％、湖山水庫99.91％。

南部的烏山頭水庫61.16％、曾文水庫滿庫、南化水庫99.78％、牡丹水庫97.67％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財