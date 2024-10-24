全台水庫高水位 牡丹水庫放水中

牡丹水庫目前放水中。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕因應潭美颱風外圍環流移入，擴及中南部山區，有劇烈降雨機會，經濟部緊急應變小組提前在昨晚9點二級開設。水利署表示，全台水庫高水位，必要時將針對水庫進行調節性放水，今天針對牡丹水庫發布水庫放流警戒。

時值豐水期尾聲，全台水庫在豐水期間收穫豐碩，全台主要水庫平均蓄水率約95%，預期潭美颱風會再帶來一波降雨，有望將水庫蓄滿，穩定進入枯水期。

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水利署表示，供水方面，目前全台水情正常，全台水庫目前均位於高水位，必要時均需要調節水位進行調節性放水，也提醒民眾在水庫發布警報時，要盡速遠離河道以策安全

主要水庫蓄水率方面，石門水庫98.67%，翡翠水庫81.27％，寶山97.06％、寶二滿庫。

中部的鯉魚潭水庫97.25％、明德水庫87.84％、永和山99.36％、德基水庫97.53 ％、霧社水庫75.84％、日月潭水庫96.38％、湖山水庫99.91％。

南部的烏山頭水庫61.16％、曾文水庫滿庫、南化水庫99.78％、牡丹水庫97.67％。

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