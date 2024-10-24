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Q2內政部全國房價指數季增4.02％ 12年來單季次高

2024/10/24 18:29

內政部發布最新第二季全國住宅價格指數，季漲幅高達4.02%。（記者徐義平攝）內政部發布最新第二季全國住宅價格指數，季漲幅高達4.02%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部發布最新第二季全國住宅價格指數，季漲幅高達4.02%，不但是2012年第3季、12年來單季漲幅第二高，僅次於2013年第2季的4.7%，更是自2018年第3季以來、連續24季長達6年維持上漲趨勢。

Q2高雄指數漲幅6.27% 為六都之最

第二季六都住宅價格指數也是全面上漲，相較上季，高雄市漲幅最兇、達6.27%，為統計以來漲幅第二高，僅次於2013年第2季的7.22%，再來則是台中市、桃園市，季漲幅各約4.29%、4.28%，而且兩都會區至少從2018年第3季就連續上漲，漲勢達6年。反觀台南市季漲幅則最小，約2.06%。

內政部表示，第二季經濟年成長率達5.06%，而且4到6月景氣對策信號由35分黃紅燈升至38分紅燈，持續增溫，因而帶動購屋意願及房市買氣，導致六都住宅價格指數持續全面上漲。

房市專家何世昌分析，從歷史經驗觀察，內政部全國住宅價格單季漲幅逾4％以上較為少見，而漲幅擴增的原因應與總體經濟穩健、房市政策、股市榮景所帶動的財富效應有關。下半年市場受到央行重擊，需求面會較為冷靜，投機性需求被剔除，剩下剛需買盤，中長線來說對市場發展比較健康。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從住宅價格指數來看，台北市、台南市相對落後，主要是因為住宅價格指數的樣本侷限在成屋，因此庫存的老屋能否符合市場對於區位、產品的需求，成了數據判讀的關鍵因素。以台北市為例，住宅平均屋齡超過37年，且過去設計的產品以三房為主，總價過高、屋齡過老，已非主流需求。而台南的老庫存與新聚落，也出現明顯的需求、產品斷層，因此用住宅價格指數來看，恐怕完全低估一手市場，即預售產品升級、小宅化的創價能力及未來去化變數。

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