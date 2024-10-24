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房價飆新高 Q2全國、六都房貸負擔率史上最沈重

2024/10/24 18:23

第二季全國房貸負擔率創新高。（記者徐義平攝）第二季全國房貸負擔率創新高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房價連續飆漲6年，全國房貸負擔率也跟著創史上最沉重。根據內政部最新發布「房價負擔能力指標統計成果」，第二季全國房貸負擔率高達46.02%，為2002年第1季有統計以來、逾22年最沉重的一季，而且全國僅有基隆市房價負擔能力維持在可合理負擔等級，除連江縣沒納入統計外，其它20縣市全數屬房價負擔能力略低、偏低，甚至過低等級。

進一步觀察六都最新房價負擔能力統計，第二季台北市房貸負擔率首破7成、高達70.69%，也就是每賺10元，超過7元拿去繳房貸，是逾22年來最沉重的一季。另外五都第二季房貸負擔率同步創史上最沉重，其中新北市約59.27%、桃園市約39.48%、台中市約54.83%、台南市約44.48%以及高雄市約44.92%，除桃園市屬略低等級外，其它全數是偏低、甚至過低等級。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，從房貸負擔率的結構來看，全國中位數住宅價格年增率4.71%，遠高於中位數家戶可支配所得的1.76%，以致所得或負擔能力追不上房價漲速的差距越拉越大。

黃舒衛說，政府雖然提出新青安的補貼措施，希望舒緩首購負擔，但拉高額度、利息補貼、寬限期、拉長還款期等信用擴張的措施，反而刺激買盤進場，助漲房價彈升力道，政策美意提前壓縮了平均地權條例修正上路帶來的房市調整期，甚至出現反效果，最後恐使補貼的邊際效益提前燒盡，而內政部在茲念茲的社宅不但遠水救不了近火，設定的目標族群也與買房需求大異其趣，短期想要達成替代的效果是緣木求魚。

房市專家何世昌指出，雖然近年國人薪資略有成長，但今年上半年房價漲勢凶猛，遠超出所得增幅，以致於房貸負擔率衝上高點。由於今年Q3房價續漲，且房貸利率顯著升高，房貸負擔率恐會再加重。倘若所得與自備款不足的民眾，不妨可以放緩購屋計畫，儘量不要超出負荷能力買房。

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