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馬斯克找上SK海力士 傳洽談上兆韓元訂單

2024/10/25 07:26

受惠於AI晶片強勁銷售，SK海力士第3季繳出亮眼成績單。（路透）受惠於AI晶片強勁銷售，SK海力士第3季繳出亮眼成績單。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於AI晶片強勁銷售，SK海力士第3季繳出亮眼成績單，單季獲利達7.03 兆韓元（約台幣1616億），創新高，還傳出馬斯克旗下特斯拉也找上SK海力士，雙方正在洽談價值上兆韓元的eSSD（企業級固態硬碟）訂單。

綜合韓媒報導，特斯拉每年在人工智慧伺服器和半導體方面投資約 100 億美元，以推進自動駕駛和機器人所需的人工智慧，半導體業內人士24日爆料，特斯拉近期向SK海力士請求大規模長期供應eSSD，訂單金額上兆韓元。

受惠於AI應用對高速、大容量儲存的需求日益增加，推動eSSD 市場的蓬勃發展，加上HBM（高頻寬記憶體）需求強勁，帶動SK海力士在今年第三季創下有史以來最高的季度銷售額和營業利潤。

根據最新財報，SK海力士第三季營收達17.5731兆韓元（約台幣4041.1億），營業利潤達7.03兆韓元，營業利潤超出了市場普遍預期的6.6478兆韓元（約台幣1528億），大幅超車三星電子半導體部門。

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